Face au Red Star, Le Mans FC veut décrocher sa première victoire à l'extérieur de la saison

Après une trêve de 15 jours, Le Mans FC retrouve le championnat National. Les footballeurs sarthois se déplacent sur la pelouse du Red Star ce lundi soir, en clôture de la 11e journée. Invaincu depuis trois rencontres (quatre si l'on compte la Coupe de France), Le Mans FC veut enchainer face aux Franciliens et bien entamer une semaine qui s'annonce très chargée. Les Manceaux vont devoir jouer trois matchs d'ici dimanche (deux en championnats et un en coupe de France dimanche) mais il faut prendre "étape par étape" explique Cris, le coach. "Le match le plus important, c'est le Red Star. On verra ensuite. Mais la priorité là maintenant, c'est de gagner au Red Star". Cette rencontre face au Red Star sera aussi une opposition de styles : l'attaque pour les Franciliens qui viennent de planter 10 buts en deux matchs, la défense pour les Manceaux imperméables depuis deux journées.

Sortir du ventre mou du classement

L'objectif pour Le Mans FC, 9e du classement, est de vite réussir à s'extirper du milieu de tableau. Le Red Star, 12e, se retrouve d'ailleurs à peu près dans la même situation. Et c'est tout l'enjeu de cette rencontre : celui qui l'emportera se relancera dans la course à la montée alors que celui qui s'inclinera s'enfoncera dans le deuxième moitié de tableau reconnait le coach. "Le classement parle de lui même. Les deux équipes ont besoin de points et de faire une belle série, surtout que nos adversaires devant gagnent. On ne peut pas se permettre de prendre trop de retard". Le Mans FC espère donc décrocher ce lundi soir sa première victoire à l'extérieur pour revenir à trois points du podium. Coup d'envoi 20h45.