Le Mans FC : "faire un bon match" contre Marignane pour se maintenir à la quatrième place

Le Mans FC joue à Marignane ce jeudi soir, à 20h45. Les sang et or veulent décrocher une victoire pour conforter leur 4ème place au classement de National

C'est un adversaire de bas de classement mais qui joue son maintien en National : la rencontre entre le Mans FC et Marignane Gignac FC, l'avant-dernière de la saison, s'annonce musclée. Les manceaux, 4ème au classement et à égalité de points avec Laval sur le podium veulent avant tout conforter leur position et bien finir la saison.

Les barrages, "on n'en parle plus"

Si Le Mans s'incline ce jeudi soir, et que de son côté Laval gagne contre Rodez, les sang et or peuvent dire définitivement adieu aux barrages pour la Ligue 2. Mais quelque soit le cas de figure à l'issue de la rencontre, le coach Richard Déziré ne veut pas les avoir en tête : "la troisième place on n'en parle plus, parce que Laval est beaucoup plus armé que nous".

"On est assurés de finir dans les cinq premiers, ajoute-t-il._Un bon résultat contre Marignane nous permettrait de garder la 4ème place, ce serait génial_". Pour l’entraîneur des sang et or, il s'agit davantage de se concentrer sur la qualité du jeu. "Par rapport à l'attente qu'on suscite alors qu'on est en pleine reconstruction, et que certains clubs ont beaucoup plus de moyens, ça reste une saison formidable, estime-t-il, et l'objectif c'est de bien la finir".

Méfiance envers Marignane

Après trois victoires de suite, le groupe aborde ce match "sans pression et avec beaucoup de sérénité", explique le milieu de terrain Rémy Boissier. Il ne faudra cependant pas se laisser surprendre par l'adversaire, 17ème au classement. "On a eu des victoires récemment où on jouait moins bien que lors de certains matchs perdus, estime Richard Déziré. _Les joueurs de Marignane sont en position de relégable, donc ils risquent de batailler et s'arracher sur chaque ballon_".

Le club provençal va en plus compter sur son public. L'entrée va être gratuite au stade Saint-Exupéry. "Là-bas c'est la mobilisation générale, Marignane est difficile à manier à domicile", constate le coach manceau. "C'est très dur de jouer chez eux, l'environnement va être spécial car ils vont mettre tout leur cœur à rester en National, conclut Rémy Boissier. _C'est ce qui sera le plus difficile pour nous_".