Le Mans FC fait match nul face à Orléans malgré une supériorité numérique

Un match nul 0-0 décevant pour le Mans FC face à Orléans ce jeudi soir au MMArena. Les Sang et Or avaient pourtant un joueur de plus sur le terrain dés la 12ième minute avec l'expulsion du joueur orléanais Jimmy Halby Touré.

A 11 contre 10, le Mans FC n'est pas parvenu à arracher la victoire contre l'US Orléans ce jeudi 28 octobre au MMArena. Un match nul 0-0, malgré le carton rouge à la douzième minute du défenseur orléanais Jimmy Halby Touré.

"Ils nous ont bloqué, nous n'avons pas réussi à trouver la faille pour les déséquilibrer et marquer", analyse Cris, l'entraîneur du Mans. "On a eu six tirs cadrés, mais on n'a pas réussi à mettre dedans. Manque de réalisme, oui, de réussite, oui, mais on a tenté. On a aussi créé, trouvé des solutions."

"Je suis déçu du résultat"

A l'inverse, le coach orléanais Xavier Collin est plutôt satisfait d'avoir pu arracher le match nul malgré une infériorité numérique. "Je ne vais pas vous mentir, j'étais très inquiet, mais on a senti les garçons dans le tempo", résume-t-il. "Malgré ce fait de jeu, ils ont été encore plus solidaire pour garder ce point."

Les Sang et or espéraient pourtant réussir la passe de trois après leurs victoire faces à Chambly et au Red Star ce lundi, mais la fatigue a pu peser. "Je suis déçu du résultat, mais je suis content d'avoir un point, ça nous fait quatre points", poursuit Cris. "On avance, on avance, maintenant on aura des matchs avec les concurrents directs Annecy, Villefranche. On va se préparer."

Annecy, toujours leader du championnat de National malgré une défaite contre Avranches pour cette douzième journée, recevra le Mans le vendredi 5 novembre. Avant cela, les Manceaux se rendront en Vendée affronter Pouzauges en Coupe de France ce dimanche 31 octobre.