Le Mans FC ira en Vendée pour le 7e tour de la coupe de France de football

Le tirage a été plutôt clément pour les Sarthois. Au 7e tour de la coupe de France de football, Le Mans FC (National) ira en Vendée affronter l'ESOF Vendée La Roche-sur-Yon, un club de Régional 1, soit trois divisions en dessous des Sarthois. Le match aura lieu le 13 ou 14 novembre. S'ils se qualifient, les Sang et or rencontreront au tour suivant le vainqueur du match entre Luçon et... Laval ! De quoi envisager, peut-être, un beau derby pour le dernier club sarthois en lice dans la compétition.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Du côté des féminines, pour le 1e tour fédéral de la coupe de France le 21 novembre, Le Mans FC (R1) accueillera les bretonnes du FC Mordelles. Le CS Changé (R1) se déplacera à Quimper Kerfeunteun (R1).