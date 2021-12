Le Mans FC : la grogne monte chez les supporters, Thierry Gomez invité de France Bleu Maine

Thierry Gomez, le président du Mans FC, sera l'invité de 100% sport ce mardi 7 décembre 2021 sur France Bleu Maine à 18h. Avec lui, nous reviendrons sur la première moitié de saison décevante des footballeurs manceaux. Après 15 journées de national, les sang et or pointent à la 10e place du classement, à 11 points du podium, bien loin de leurs objectifs de montée en ligue 2 affichés l'été dernier. Et après la défaite de vendredi dernier chez la lanterne rouge du classement (Bastia Borgo), la grogne monte chez les supporters. D'autant que les Corses n'avaient pas gagné un seul match depuis le début saison.

Ce nouveau revers (le cinquième cette saison) fait tache estiment beaucoup de supporters comme l'explique Cyril Yvon du site internet La Tribune mancelle : "La fronde monte un petit peu forcément. Quand on voit la pauvreté du match à Bastia Borgo, on ne peut que comprendre certains commentaires". Un mécontentement qui s'exprime sur les réseaux sociaux : "Respectez le maillot que vous avez sur le dos", "quelle honte", "écœure", "on va rester en N1", voilà ce qu'on peut lire sur la page facebook du club. Les critiques sont nombreuses. Et la tribune mancelle de s'interroger sur l'hypothèse d'une crise.

Vers une crise ? La dernière victoire remonte au 25 octobre. Depuis ? 4 matchs se sont écoulés sans la moindre victoire en championnat. La série est loin des attentes et des objectifs fixés en ce début de saison. On peut se permettre de parler de crise quand l'équipe vient de relancer la lanterne rouge, qui n'avait toujours pas gagné cette saison et qui affichait un très pauvre bilan de victoires sur l'année civile.

Avec quatre matchs sans victoire, deux défaites consécutives, une élimination de la coupe de France à Laval et deux derby du Maine perdus, la tendance n'est pas bonne et le bilan du Mans FC peu reluisant. "Si on regard le plan comptable, on est pas très loin de la zone de relégation" analyse Cyril Yvon. "Malheureusement, on ne peut faire que le constat suivant : il manque beaucoup trop de chose au Mans FC pour jouer le haut de tableau".

Des renforts au mercato ?

La déception est à la hauteur des espoirs suscités par l'arrivée du Cris sur le banc cet été. "On était tous très fiers. Mais là, on est décembre et on n'est pas dans la course" dit Cyril Yvon. Ce dernier a beau prôné la patience "il faut que l'équipe et le staff puissent travailler dans la durée", comme beaucoup de supporters il attend la signature d'un ou de plusieurs renforts lors du mercato d'hiver. "Si on prend exemple sur nos voisins lavallois, c'est une équipe composée de joueurs expérimentés, rompus au national et ces joueurs là, on ne les a pas. Cette équipe du Mans FC manque de leader et c'est peut être à ce niveau là qu'il faudra rectifier le tir au prochain mercato".

Mais avant le mercato, il reste un match à jouer contre Cholet au MMArena mardi prochain. Match que les Sang et or seraient bien inspirés de gagner.