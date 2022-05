Le Mans FC : le club boucle une saison décevante, "très moyenne", loin de ses objectifs

Le Mans FC termine sa saison en roue libre : le club sarthois, 9e du championnat de National, n'a plus remporté un match depuis sa victoire contre Boulogne-sur-Mer le 11 mars dernier. Une fin de championnat difficile qu'un succès sur le terrain de Saint-Brieuc ce vendredi soir pourrait adoucir. Quoiqu'il en soit, c'est une saison "très moyenne" reconnaît le capitaine manceau, Hugo Vargas Rios.

On est très loin des objectifs donnés par le club, qu'on s'était fixés en début de saison. On a des regrets parce que c'est sûr qu'on aurait pu faire mieux : accrocher le podium ou être le plus proche possible, au moins être dans les cinq premiers.

La régularité, problème du Mans FC

Cris, l'entraîneur manceau, constate que "la mayonnaise n'a pas pris". Le Brésilien ne pointe pas du doigt l'attaque famélique de son équipe (33 buts, la 16e sur les 18 équipes du championnat), mais plutôt le manque de régularité. "On n'a pas réussi à être dans la continuité, on a eu des hauts et des bas mais il nous a manqué peu de choses", veut croire le coach, qui aurait aimé que son équipe enchaîne.

Cris répète qu'il sera toujours sur le banc du Mans FC la saison prochaine. A l'écouter, il devrait être davantage préparé, notamment sur la question du recrutement. "La saison dernière, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas beaucoup de joueurs, aujourd'hui après une saison passée en National, mon analyse est plus détaillée pour aller chercher des joueurs", explique l'ancien défenseur international brésilien.

Sur ce sujet, Cris assure que les réflexions ont déjà débuté, sachant que huit joueurs de l'effectif actuel sont en fin de contrat. La reprise de l'entraînement est programmée au 27 juin, avant les traditionnels matches amicaux de l'été.