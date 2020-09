Pour la quatrième journée de National, les footballeurs du Mans FC accueillent Bastia sur la pelouse du MMArena, lundi 7 septembre 2020. L'entraîneur manceau Didier Ollé-Nicolle espère un match pivot qui permettra aux Sang et Or de repartir du bon pied après avoir enchaîné trois matchs nuls.

Le Mans FC : le match contre Bastia doit permettre aux Sang et Or de basculer dans une nouvelle dynamique

Après trois matchs nuls en entame du championnat de National, Le Mans FC reçoit le SC Bastia, au MMArena, ce lundi 7 septembre 2020. "Ce match doit nous permettre de nous mettre du bon côté de nos ambitions pour aller vers un vrai esprit de compétition", souligne Didier Ollé-Nicolle, l'entraîneur manceau. Pour accrocher la victoire contre les Corses, le coach a attiré l'attention de ses joueurs sur leur défense. L'effectif tente de retrouver une "sérénité défensive", selon le milieu de terrain congolais Durel Avounou. Un effort déjà présent contre le Red Star, mardi 1er septembre : "On essaye de rester plus solide défensivement."

Rééquilibrer le jeu du Mans FC

Pour l'ancien joueur du SM Caen, les Sang et Or doivent trouver l'équilibre dans leur jeu. "Il faut essayer d'alterner. Les attaquants doivent marquer plus. Nous, les milieux de terrain, aussi. Il faut rester serein et ne pas aller tous attaquer pour laisser, encore, des trous derrière et prendre des buts", détaille Durel Avounou.

S'ils ne veulent plus rien laisser passer, les footballeurs manceaux doivent faire valoir "leur abnégation, leur solidité et leur rigueur individuelles et collectives", précise Didier Ollé-Nicolle. "C'est une marque de fabrique qui doit être notre quotidien." L'entraîneur manceau laisse encore quelques matchs à l'effectif pour mettre en place le jeu qu'il souhaite, mais l'heure n'est pas encore au bilan. Didier Ollé-Nicolle se laisse jusqu'à la trêve hivernale pour tirer les conclusions du début de saison du Mans FC.

Le groupe du Mans FC contre Bastia

Patron, Haftout - Veigneau, Vardin, Youssouf, Lemonnier, Costa - Etuin, Bernaueur, Avounou, Hafidi, Tomi - Donisa, Brahimi, Glaentzlin, Yoke, Gope-Fenepej

Ibréhima Coulibaly, milieu, n'est pas encore totalement remis de sa blessure au Croisic en stage de pré-saison. Le défenseur Jérémy Choplin souffre d'une déchirure au mollet qui le tiendra écarté des terrains pendant trois semaines.