Le Mans FC : le mercato fait partie d'un "processus de reconstruction" selon l'entraineur Réginald Ray

Les footballeurs du Mans FC se rendent ce vendredi 11 août à Marignane pour leur premier match de reprise du championnat de national. La veille ils étaient encore à l'entrainement. Une poignée de supporters étaient venus les encourager pour cette nouvelle saison mais aussi pour voir les nouvelles recrues du mercato.

Jordan a profité de son jour de repos pour aller voir le dernier entrainement avant la reprise. Malgré la douzième place du Mans FC au classement la saison dernière, il est confiant. "Vu le mercato qu'il y a eu, on peut voir qu'il y a de grandes ambitions. Avec des noms comme Mathieu Coutadeur, Yoann Le Méhauté, on rêve de la montée en ligue 2." Jean-Pierre, juste à côté, se dit plus méfiant. "On va pas se prononcer maintenant, vu ce qu'on avait l'année dernière c'était beau sur le papier et au final ça n'a rien donné."

Un club restructuré

Parmi les six nouvelles recrues du Mans FC, il y a l'attaquant Antoine Rabillard. L'ancien joueur de Concarneau se sent déjà comme chez lui. "Je connaissais déjà quelques joueurs, il y a une bonne ambiance ici, mon intégration s'est faite assez rapidement. Avec tout le respect que j'ai pour Concarneau, c'est très agréable de se retrouver dans un club qui a un vécu, une histoire, des infrastructures dignes de très grands clubs."

Ce mercato fait partie d'un "processus de reconstruction" selon l'entraineur Réginald Ray. "L'idée c'est de se servir de la saison passée où ça a été difficile pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et partir avec la tête au clair. On a renouvelé le groupe mais aussi le staff technique et médical pour repartir sur des bonnes bases."

Ces bases devraient être encore consolidées avec l'arrivée d'au moins un nouveau milieu de terrain avant la fin du mercato et peut-être d'autres départs.