Le Mans FC s'incline 2-1 face à Lorient pour la 5e journée de Ligue 2

Le Mans, France

Le scénario de début de match ressemblait aux précédents. Le Mans mettait le pied sur le ballon et se procurait quelques situations, notamment par Diarra, dont la vitesse et les gris-gris faisaient mouche côté droit... Mais cette fois, les Sang et Or n'allaient pas faire illusion plus de quinze minutes, jusqu'à l'ouverture du score pour Lorient, par Wissa parti battre Thuram en face-à-face sur une balle en profondeur pleine axe.

Très compactes en défense et bien plus agressifs, les Merlus faisaient mal avec ces bons ballons en profondeurs, Hamel frappant le poteau sur l'une de ses incursions. Les Merlus allaient finalement doubler la mise par le même Wissa. Sur un rebond un peu confus à l'entrée de la surface, celui-ci profitait de l'attentisme de la défense mancelle pour marquer à sa troisième tentative, malgré un double arrêt de Thuram. Privés de Lemonnier, sorti sur blessure à la 30e minute, et avec Confais à un inhabituel poste d'arrière droit, les Manceux ne montraient pas grand-chose malgré deux coups-francs intéressants.

Passés à trois derrière au retour des vestiaires, les Manceaux étaient bien décidés à sonner la révolte et se procuraient leurs premières véritables occasions, notamment grâce un excellent Maziz (57e, 60e et 80e sur coup-franc), auteur d'une très bonne entrée en jeu. Les corners se multipliaient, Créhin reprenait un bon centre de Diarra mais frappait trop sur Nardi. A force de pousser, les Manceux réduisaient finalement l'écart par Confais, auteur d'une belle frappe au 20 mètres dans les arrêts de jeu. Trop tard.