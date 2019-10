Le Mans FC élimine Nice 3-2 en 16e de finale de coupe de la Ligue

Le Mans, France

Cinq buts en 18 minutes ! Il ne fallait pas arriver en retard au MMArena pour ce 16e de finale entre Le Mans FC et l'OGC Nice. Dans un début de match complètement dingue, les Manceaux prenaient l'avantage au bout de 53 secondes sur une frappe de Créhin aux 25 mètres, que le gardien niçois laissait filer entre ses jambes. Au bout de 10 minutes, Aymes, blessé, cédait sa place à Patron dans le but manceau et deux minutes plus tard, les Sang et Or doublaient la mise grâce à une tête de Lemonnier, bien servi dans la surface par Créhin, sur coup franc.

A la 14e minute, les visiteurs réduisaient le score sur pénalty, par Cyprien, suite à une faute d'Hafidi. Mais une minute plus tard, Kanté déboulait côté gauche et repiquait dans l'axe pour crucifier Clementia d'une frappe du droit à l'entrée de la surface : 3-1 ! Sans se montrer réellement dangereux, les Niçois revenaient de nouveau au score sur une frappe de Lees-Melou, déviée par un défenseur manceau, qui venait lober Pierre Patron.

Bien regroupés, techniquement justes et supérieurs dans les duels, les Manceaux allaient se procurer en deuxième mi-temps trois grosses occasions par Créhin (60e), Diarra (73) et Fofana (85e) seul face au gardien, sans toutefois concrétiser leur domination. Mais le score ne bougera plus. Le Mans FC tient son exploit et se qualifie pour les 1/8e de finale de la coupe de la Ligue.