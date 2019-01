Le Mans FC : Nicolas Suchet sur le départ

Le Mans, France

Il aura été l'un des acteurs de la renaissance du Mans FC : après dix-huit mois sous les couleurs sang et or, Nicolas Suchet quitte le club sarthois. "Le Mans FC et Nicolas Suchet ont décidé de mettre fin à leur collaboration", annonce le club dans un communiqué. "Le club et le milieu de terrain se quittent d’un commun accord".

Neuf matches en National avec Le Mans FC

Arrivé de Lyon-Duchère à l'été 2017, au moment de l'accession du Mans FC au CFA, Nicolas Suchet quitte la Sarthe alors que le maintien en National est presque déjà acquis et après avoir disputé neuf rencontres cette saison. Dès l'annonce de son départ, les supporters du Virage sud lui ont rendu hommage sur leur page Facebook.