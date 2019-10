Le Mans FC - OGC Nice : un match de gala au MMArena pour les 16e de finale de coupe de la Ligue

Le Mans, France

Rillettes ou salade niçoise ? En Sarthe et sur la Côte d'Azur, on n'a pas vraiment la même idée de la gastronomie. En football aussi, un monde et une division séparent les deux. Le MMArena sera bien rempli ce mercredi pour assister à la confrontation.

Alors que Le Mans FC fait son retour dans le monde professionnel après six années de purgatoire et trois montée successives depuis le CFA 2, Nice ambitionne de jouer la ligue des champions d'ici quelques années. Racheté il y a quelques mois par le milliardaire anglais John Ratcliff, le club de Nice est entraîné par un champion du monde 98, Patrick Vieira, et dispose de nombreux jeunes talentueux (Attal, Sarr, Cyprien, Claude Maurice, l'international danois Kasper Dolberg...), encadrés par Dante, ancien défenseur international brésilien de 36 ans passé par le Bayern Munich.

C'est donc un visiteur de haut rang qui se dresse face au Manceaux et qui apporte quelques paillettes admet le coach manceau Richard Déziré : "C'est un match de prestige, de gala, contre un des nouveaux très gros budgets du championnat de France... On va essayer de rivaliser, d'être à la hauteur de ce type de match, de proposer une belle opposition et de les embêter le plus longtemps possible." Un sacré défi d'autant plus que Nice n'entend pas jouer ce match à la légère : "C'est un match important, c'est une compétition qu'on prend très au sérieux et dans laquelle on a envie d'aller le plus loin possible. Je ne vais pas bouleverser l'équipe", assure l'entraîneur niçois, Patrick Vieira.

La qualification serait évidemment un gros coup. Les Manceaux n'ont donc rien à perdre. Et pas grande pression non plus. L'objectif principal restant d'entretenir la petite étincelle et l'état d'esprit aperçu lors des dernières rencontres de Ligue 2 confirme le défenseur manceau, Yrondu Musavu-King : "C'est une belle équipe de Ligue 1, on va aborder ce match avec beaucoup de sérieux et d'entrain mais ça doit aussi nous servir pour se projeter sur le match de Clermont samedi."

Le Mans - Nice, un simple match de préparation sans véritable enjeu ? Oui et non répond Guessouma Fofana, qui a, lui, connu la magie de cette coupe de la ligue avec Guigamp : "Pour être allé en finale l'an dernier, c'est vraiment une aventure humaine à vivre... Nous on avait sorti le PSG. Comme quoi tout est possible." Alors, rillettes ou salade nicoise ? Faites vos jeux.

Les groupes retenus pour ce match