Coupe de la Ligue : Le Mans FC renverse Orléans aux tirs au but

Mené 2-0 jusqu'à la 84e minute, Le Mans FC est revenu au score dans les derniers instants, avant de renverser Orléans 8 tirs aux but à 7. Les Manceaux se qualifient pour les 16e de finale et s'offrent la possibilité de rencontrer une équipe de l'élite. Mais aussi une victoire qui fait du bien.

Le Mans, France

Pour ce second tour de coupe de la Ligue, Richard Déziré avait tenté quelques changements. Une défense à trois d'entrée de jeu, les titularisations de Musavu-King, Maziz, Rambaud et Aymes... Mais pendant très longtemps, ça n'a rien changé au triste destin des Sang et Or depuis le début de la saison. Pour la sixième fois en sept matchs officiels, Le Mans s'apprêtait à s'incliner au tarif habituel, en encaissant deux buts. Doublé de Scheidler, qui reprenait dès la 7e minute un ballon repoussé par Aymes suite à frappe de Correa, et concluait de la tête un corner à la 54e.

Comme d'habitude, Le Mans FC a bien eu des occasions, mais n'a cette fois quasiment rien cadré jusqu'à ce but de Moussi-Oko, qui relançait le match à la 84e. Bien lancé par Créhin, l'attaquant se jouait du hors-jeu adverse pour venir battre Thomas Renault avec beaucoup de sang-froid. Plus inquiétant, en revanche : les mauvaises passes, les choix compliqués, voire les absences avaient semblé plus nombreuses que d'habitude. Comme si la spirale de la défaite commençait à gangrener les esprits manceaux. On se dirigeait donc vers une nouvelle défaite lorsque surgit... Pierre Lemonnier ! L'indétrônable défenseur manceau reprenait du droit un ballon cafouillé dans la surface adverse suite à un centre de Levêque. Le MMArena exultait, Le Mans FC revenait de loin pour s'offrir une séance de tirs au but.

Une séance interminable qui allait voir Aymes effectué trois arrêts, dont le dernier au 10e tir ! Une victoire dans la douleur qui ouvrait au Mans FC les portes des 16e de finale de cette coupe de la Ligue. Mais aussi qui redonnait le sourire à toute une équipe. Et tout un stade.