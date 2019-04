Le Mans FC perd le derby à Laval

Laval, France

Pourtant, difficile d'évoquer un mauvais match des hommes de Richard Déziré. Ils auront manqué de mordant dans les deux surfaces et commis trop d'erreur. Thibault Ferrand notamment, gardien du jour, avec l'absence de Jérémy Aymes. Ses deux sorties hasardeuses auront provoqué deux buts, le second de Keita et le troisième de Etinof, sur penalty.

Ensuite, malgré une défense centrale lavalloise remaniée, les attaquants manceaux n'ont pas assez provoqué pour espérer faire la différence. Mieux, en seconde période, ils auront obtenu un penalty, transformé par Créhin, et auraient dû en avoir un second, sur une autre main, flagrante, que l'arbitre n'a pas voulu sifflé.

La fin de championnat s'annonce sans saveur, logique après une série de six défaites et deux matchs nuls en huit rencontres.