Pourquoi Le Mans FC vit-il une saison si compliquée pour son retour en Ligue 2 ? Comment peut-il espérer se maintenir, à deux mois de la fin du championnat ? Pour y répondre, nous recevrons le président et le nouvel entraîneur du club, ce lundi à 18 h, pour une émission spéciale d'une heure.

Le Mans FC : posez vos questions au coach et au président lundi soir sur France Bleu Maine

Le président du Mans FC, Thierry Gomez, et le nouvel entraîneur de l'équipe, Réginald Ray.

La saison n’est pas encore terminée, mais l'heure d'un premier bilan a déjà sonné. Pour son retour dans le monde pro, Le Mans FC vit une saison compliquée, à tel point que le club a décidé il y a quinze jours de se séparer d'un personnage clef de cette renaissance : exit Richard Déziré, l'entraîneur aux trois montées successives, remplacé par Réginald Ray, appelé pour tenter de maintenir le club en Ligue 2 à 11 journées de la fin du championnat.

Quelles sont les raisons de cette saison galère ? Comment le nouveau coach peut-il renverser la situation ? Quels sont les enjeux sportifs et extra-sportifs d'un maintien ou d'une éventuelle re-descente en National ? Autant de sujets que Maxime Bonhommet et Ruddy Guilmin évoqueront au cours de cette émission spéciale avec Thierry Gomez, le président du Mans FC, et Réginald Ray, le nouvel entraîneur.

Les supporters auront également la parole pour donner leur sentiment et poser quelques questions aux responsables du club au 02 43 29 10 10.

Rendez-vous lundi, entre 18 h et 19 h, sur France Bleu Maine, radio officielle du Mans FC.