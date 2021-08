Le Mans FC : "Pour confirmer il va falloir jouer plus vers l'avant"

Ce vendredi 13 août l'équipe de foot du Mans FC reçoit Créteil au MMArena. Pour la deuxième journée de championnat de National, les Sangs et Or espèrent enchaîner avec une deuxième victoire à domicile. Un objectif que vise le nouveau coach du Mans FC Cris.

Après une première victoire face au Stade Briochin la semaine dernière, Le Mans FC retrouve Créteil au MMArena pour la deuxième journée du championnat de National. Un match très attendu par l'ensemble de l'équipe et des supporters qui verront peut être les premiers pas des deux dernières recrues Loïc Damour et Alexandre Lauray. Pour le coach Cris il va surtout falloir confirmer en proposant un jeu encore plus offensif. "J'attends que mes joueurs jouent plus vers l'avant, chose qu'on a travaillé, mais qu'on n’a pas réussi à mettre en place durant le premier match. On a eu la possession mais il n’y a pas eu assez d'appels dans le dos de la défense adverse.

Créteil une équipe athlétique

Un jeu porté vers l'avant qui pourrait déséquilibrer une équipe de Créteil pourtant habituée au niveau de National et qui a de nombreux atouts selon le nouvel entraîneur manceau. "C'est une équipe athlétique, solide et très organisée. Il va falloir se méfier et rester concentrer jusqu'au bout. Créteil, je pense, est au-dessus du Stade Briochin donc il va falloir élever notre niveau".

Le Mans FC - Créteil, match à 19h au MMArena. Passe sanitaire et carte d'identité obligatoire pour entrer au stade.

Le groupe :