Le Mans FC poursuit sa préparation en s'imposant face à Quevilly-Rouen (1-0)

Troisième match amical de l'été ce samedi soir pour les joueurs du Mans FC, et deuxième victoire face à Quevilly-Rouen. Un seul but a suffit pour faire le bonheur des Sarthois (1-0).

Cris et ses joueurs partent maintenant en stage de préparation au Croisic.

Les Manceaux avaient fort à faire face à Quevilly-Rouen, un club tout juste promu en Ligue 2, en amical ce samedi soir. Pourtant, les sang et or ont rendu une belle copie et s'imposent pour la deuxième fois en trois matches sur le score de 1-0. Outre la claque reçue par le PSG 4-0 ce mercredi, la phase de préparation est pour l'instant de bonne facture.

Direction la Loire-Atlantique

L'affairfe était réglée dès la 6ème minute avec le seul but de la rencontre inscrit par le jeune attaquant Makan Aïko. Tout aussi pressé, le groupe prend désormais la direction du Croisic pour un stage de préparation qui commencera ce lundi. La saison de National reprendra ensuite le 6 août prochain avec un match à domicile contre le Stade briochin.