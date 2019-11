Le Mans FC - PSG en coupe de la Ligue : "Un match extraordinaire pour le club et pour la ville"

Le Mans, France

Les supporters en rêvaient, la coupe de la Ligue leur offre un sacré cadeau de Noël avant l'heure. Mi-décembre, à une date qui reste encore indéterminée, Le Mans FC accueillera le PSG pour les 1/8e de finale de la compétition. Un club venu d'une autre dimension, avec son budget 54 fois supérieur à celui du Mans FC. Et une pléiade de stars du football mondial comme Thiago Silva, Mbappé, Di Maria ou encore Neymar pour n'en citer que quelques-unes... Un match quasiment surréaliste pour Richard Déziré et ses joueurs : "Dès ce mercredi matin, on a ouvert la possibilité d'en parler parce que ce n'est pas anodin, explique le coach manceau. Il y a de nombreux joueurs dans leur carrière qui ne joueront pas le PSG. On a le bonheur de pouvoir le vivre, mais il faudra comprendre au moment où il arrivera qu'on est bien dans la réalité et qu'il y a un match à jouer."

Evidemment, c'est tout de même un match "extraordinaire pour la ville et pour un club" où de nombreux joueurs étaient encore amateurs la saison passée. "Après trois montées successives, c'est une belle cerise sur le gâteau du travail entrepris, même si on sait que l'objectif principal de cette saison, c'est le maintien en Ligue 2", rappelle Richard Déziré. D'ici là, pas question donc de laisser ce match occuper les esprits et polluer le travail quotidien. D'autant plus qu'il se déroulera entre ceux contre Orléans et le PFC, au terme d'un marathon de minimum sept rencontres en cinq semaines (même huit en cas de qualification en coupe de France ce week-end), dont quatre face à des adversaires directs pour le maintien. Afin de les préserver de la lumière et des sollicitations diverses, les joueurs ne s'exprimeront pas sur le sujet pour l'instant.

Un calendrier à affiner

On sait que le match aura lieu le 17 ou le 18 décembre. Dans la mesure où le PSG affronte Saint-Etienne le dimanche précédent en Ligue 1, le mercredi semble le plus logique. Mais il faudrait alors que le match du Mans FC sur le terrain du PFC prévu le vendredi 20 soit décalé au samedi 21. La décision devrait tomber la semaine prochaine. Le club et le stade communiqueront alors sur la billetterie.

Le retour du PSG en Sarthe

La dernière fois que le PSG est venu au Mans, les investisseurs Qataris avaient pris le contrôle depuis quelques mois et Carlo Ancelotti venait de s'asseoir sur le banc. C'était au MMArena, le 20 janvier 2012 pour un 16e de finale de coupe de France face à Sablé. Les parisiens l'avaient emporté 4-0. La dernière rencontre entre les clubs parisien et manceau remonte, elle, au 8 mai 2010, au stade Léon Bollée. Un match de Ligue 1 que Le Mans FC avait remporté 1-0. Ce qui reste la seule victoire des Sang et Or sur les Parisiens en sept confrontations.

Record d'affluence au MMArena ?

Le record d'affluence au MMArena remonte au match d'inauguration du stade, en janvier 2011 entre Le Mans FC et Ajaccio : 24 375 spectateurs. Sera-t-il battu ? Difficile à dire. Cela dépendra du nombre de places bloqués pour les visiteurs et de l'ouverture ou non de l'anneau central. Le club et le gestionnaire du stade vont étudier ces questions.