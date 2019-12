Le Mans FC - PSG : j'espère que les supporteurs se souviendront de ce match dans 20 ans dit Thierry Gomez

Le Mans, France

"C'est une super belle fête que nous allons vivre ce soir". Thierry Gomez était tout sourire ce matin dans le studio de France Bleu Maine. "25 000 personnes, de toutes catégories sociales, une centaine d'élus, des chefs d'entreprises. Ce match montre aussi l'ancrage que peut avoir le foot dans un territoire local". Le MMArena sera plein ce soir. "On a eu plus de 70 000 demandes. Après on a arrêté de compter. Même le Stade de France n'aurait pas suffit à accueillir tout le monde". Recevoir le PSG et ses stars est évidement une rencontre à a part. " J'espère que c'est un match dont les Sarthois, le Manceaux se souviendront dans dix ans, dans quinze, dans vingt ans. On espère que cette rencontre permettra au club de grandir pour aller encore plus haut".

Thierry Gomez espère que ce match contre le PSG entrera dans la légende du Mans Fc Copier

Thierry Gomez, le président du Mans FC, croit en l'exploit de ses joueurs face aux stars du PSG © Radio France - yann lastennet

Ce match de gala peut "nous permettre de remercier nos abonnés fidèles mais aussi de conquérir un autre public et lui donner le goût de venir pour nos matches de championnat qui sont importants pour nous maintenir". La différence entre les deux clubs est évidemment immense. Le Mans FC dispose d'un budget de 11 millions d'euros quand celui du club de la capitale est estimé à 600 millions d'euros. "Avec notre budget, nous pouvons même pas prendre en charge le salaire annuel de Neymar" reconnait, amusé, Thierry Gomez qui croit l'exploit possible. "Bien-sûr, c'est la magie du football. On n'est pas là juste pour faire un match sympathique. Ce soir, il y aura 11 joueurs professionnels de chaque côté et 24 000 Sarthois qui vont nous pousser. Tout est possible, cela va dépendre des circonstances du match"