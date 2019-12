Le Mans FC - PSG : les forces en présence pour le 1/8e de finale de coupe de la Ligue

Encore privé de six joueurs, Le Mans FC se présentera avec un effectif connoté très "National" face au PSG. Un adversaire qui démarre son parcours en coupe de la Ligue avec l'ambition de la remporter. Et qui s'attend à un jouer une "équipe courageuse" dans une ambiance "très forte".

Le Mans

Ce mercredi, Le Mans FC sera opposé à un adversaire venu d'un autre monde. Doté d'un budget 55 fois supérieur à celui du Mans (600 millions d'euros) et d'un effectif de stars planétaires, le PSG débutera au MMArena sa campagne de coupe de la Ligue. Un match dans lequel les Sang et or entendent bien croquer pleinement, avec l'ambition de faire bonne figure : "Quand on voit leurs derniers matchs, indique le coach manceau, Richard Déziré, on se dit que ça va être sacrément compliqué. Mais on espère simplement être à la hauteur, dans la philosophie qui est la nôtre, tout en sachant que ça sera extrêmement compliqué."

Autrement dit : pas question pour les Manceaux de "mettre le bus" ou "d'empiler les joueurs en défense". "Peut-être qu'on y sera obligé, par la force des choses, admet Déziré, mais on ne va pas rentrer sur le terrain avec l'ambition d'en prendre le moins possible. Il ne faudra surtout pas être spectateur de ce match, ne pas oublier de jouer, de bien utiliser le ballon quand ce sera possible, quitte à s'ouvrir, quitte à ce que les filets tremblent un peu trop souvent. Mais on sera dans cette idée de jouer, d'avancer et d'être acteurs de ce match quoiqu'il arrive."

Un groupe de 19 joueurs manceaux

Pour préparer ce match hors-normes, les joueurs manceaux sont partis dès ce mardi après-midi se mettre au vert à l'hôtel afin de profiter du moment, de se concentrer et de procéder aux derniers ajustements tactiques. Richard Déziré a convoqué un groupe de 19 joueurs, sans Kanté (suspendu), Gope-Fenepej, Musavu-King, Levêque, Thuram (blessés) et Aymes (reprise).

Le PSG veut gagner cette coupe de la ligue

L'an dernier, les joueurs de la capitale ont laissé filer le trophée après l'avoir remporté cinq ans de suite. L'objectif est donc de le reconquérir. Et même s'ils partent largement favoris face au 18e de Ligue 2, les parisiens et leur coach Thomas Tuchel savent à quoi s'attendre face au Mans : "J'ai vu quelques matches, ils ont gagné contre Nice. Ils sont agressifs offensivement, ils marquent beaucoup de buts, ils en ont pris beaucoup aussi. Mais dans un match comme ça, on doit être attentif. On est favori, on doit respecter le jeu, le match. J'attends une ambiance très forte, j'attends une équipe courageuse. Ils n'ont rien à perdre."

Quant à savoir quelle équipe du PSG sera sur le terrain demain, Thomas Tuchel fait savoir qu'il "changer[a] peut-être quelques joueurs pour donner de l'intensité." Privé de Kimpembe (blessé) et Diallo (malade), le coach parisien, qui souhaiterait aussi faire reposer un peu Silva et Marquinhos, pourrait titulariser Tilo Kehrer, de retour après une longue blessure. Cavani, Gueye (blessés) et Draxler (suspendu) seront également absents. Le reste du groupe est à disposition de l'entraîneur.