Le Mans FC remporte sa première victoire de l'année face à Guingamp

Pour leur premier match sans Richard Déziré, limogé dimanche, les Manceaux s'imposent 2-0 au MMArena face à Guingamp. Une première victoire en 2020, qui permet aux Sang et Or de revenir à hauteur de Niort, 18e et barragiste.

L'électrochoc a-t-il eu lieu au Mans FC ? C'est encore un peu tôt pour le dire... Mais le premier match sans Richard Déziré, démis de ses fonctions dimanche, a débouché sur la première victoire des Manceaux en 2020, devant plus de 6 000 spectateurs.

Solides, bien organisés et réalistes face à des Guingampais qui ont tout de même vendangé pas moins de trois occasions énormes dans ce match, les Manceaux ont ouvert le score dès la 8e minute grâce à une tête de Kanté, bien servi au premier poteau par Enzo Ebosse, au milieu d'une défense bretonne passive. Kanté a doublé la mise à la 70e d'une superbe frappe croisée du gauche dans la surface, après un service de Créhin. Rodelin a réduit le score quelques minutes plus tard, mais les Manceaux ont tenu jusqu'au bout.

Une victoire qui permet aux Manceaux de revenir sur Niort (18e) et qui devra permettre de "jouer plus libéré à l'avenir", estime le capitaine Sang et or, Pierre Lemonnier. L'avenir, Thierry Gomez, s'est invité en conférence de presse pour en parler. Le président a annoncé l'arrivée d'un "nouveau staff" technique dès lundi... L'identité du nouveau coach sera toutefois dévoilée dès ce samedi.