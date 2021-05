Le Mans FC s'impose mais reste en national

Le Mans FC s'impose 3 buts à 2 contre Annecy lors de la 34ème et dernière journée de national. Mais Villefranche l'ayant emporté aussi contre le SC Lyon, le club sarthois ne disputera pas les barrages pour monter en ligue 2. Les sang et or évolueront à nouveau en national la saison prochaine.