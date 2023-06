Le Mans FC : retour du manceau Mathieu Coutadeur

Au Mans FC, beau début du mercato estival avec un retour aux sources de Mathieu Coutadeur qui revient sous les couleurs de son club formateur, 15 ans après son départ. A 37 ans, le milieu de terrain arrive de l'AC Ajaccio où il a évoluait depuis 2017 en ligue 2 et en ligue 1, portant notamment le brassard de capitaine.

Vainqueur de la Gambardella

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2004 avec le club sarthois, il a fait toutes ses classes au MUC 72. Ce fut notamment une des figures de la période dorée des Sang et or, évoluant trois saisons en ligue 1 de 2006 à 2009 avec Le Mans avant de filer à Monaco. Il comptabilise depuis le début de sa carrière 230 matchs de ligue 1 et 200 de ligue 2. C'est donc un joueur très expérimenté sur lequel pourra s'appuyer Le Mans FC la saison prochaine en national.

Le Manceau devrait être rejoint chez les Sang et Or par Yoann Le Méhauté, formé à Guingamp et en provenance de Cholet.