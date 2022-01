Le Mans FC retrouve la compétition après plus d'un mois de coupure

Sauf surprise de dernière minute, Le Mans FC retrouvera le championnat de National ce vendredi soir à Créteil (19h). La trêve hivernale n'était pas sensée durer aussi longtemps. mais deux reports de rencontres (Cholet avant les vacances et Avranches à la reprise) ont rallongé la pause.

Le gardien manceau Pierre Patron a donc hâte d'y être : "Psychologiquement, on a davantage d'énergie parce que la compétition nous manque. Donc forcément, on est, on est à fond. Quand on jouera le match, il faudra bien canaliser cette énergie".

Un pas de franchi dans "les attitudes"

Depuis le dernier match (défaite le 3 décembre à Bastia Borgo), il ne s'est pas rien passé, assure l'entraîneur Cris : "L'état d'esprit est bon et je peux le voir. Il y a des attitudes différentes : des leaders qui commencent à se montrer plus sur le terrain. Certains joueurs plus agressifs dans la compréhension du jeu, plus attentifs. C'est rassurant parce que les joueurs sont en train de progresser, en train de grandir. Maintenant, il faut, il faut transférer aux matchs."

Le Mans FC est actuellement 10e, à 13 points du podium et avec un à deux matches en retard sur les autres équipes.