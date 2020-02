Le Mans FC : Richard Déziré met les joueurs face à leurs responsabilités

À la veille d'un déplacement périlleux chez le leader, Lorient, pour la 23e journée de Ligue 2, le coach du Mans FC réclame plus d'humilité et d'investissement de la part de certains de ses joueurs. Objectif : éviter ces gros trous d'airs à répétition qui plombent les performances de l'équipe.

Sarthe, France

Un point récolté sur les trois premiers matchs de cette phase retour. C'est mieux que lors de la phase aller, où il avait fallu attendre la sixième journée pour ouvrir le compteur. Mais ce n'est pas assez au goût de Richard Déziré, qui appelle ses joueurs à prendre leurs responsabilités avant le déplacement à Lorient ce mardi, au cœur d'une semaine à neuf points (trois matchs en huit jours).

Ce qui chiffonne surtout le coach manceau, ce sont ces temps faibles et ces absences répétées de l'équipe ces dernières semaines. Un mal qui n'est certes pas nouveau, mais qui tend à réapparaître après une embellie fin 2019 : "On oublie de jouer la première demi-heure face à Valenciennes, on arrête de jouer les 25 premières de la deuxième mi-temps contre Nancy, c'est totalement rédhibitoire pour espérer faire un résultat. C'est usant, c'est frustrant et ça m'a courroucé un peu ces derniers temps."

Richard Déziré : "C'est frustrant, c'est usant" Copier

Face à une équipe de Lorient qui caracole en tête de la Ligue 2 avec cinq points d'avance sur son dauphin, la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense, personne n'attend un exploit du Mans FC, même si "on les avait bombardé pendant 45 minutes à l'aller, après leur avoir offert deux buts, et on était allé se qualifier chez eux au premier tour de la coupe de la Ligue", rappelle Déziré. Mais ce qu'il attend surtout, c'est un engagement sans faille de ses joueurs. Et pour certains "des performances individuelles plus élevées, une humilité retrouvée, une acceptation parfois de se retrouver sur le banc" afin que le collectif redevienne plus fort. "Parce que si tout le monde pense être bon... À un moment, il faut aussi le montrer sur le terrain !"

"Il y a trois points en jeu quoiqu'il arrive" Copier

Autrement dit, certains joueurs n'y sont pas et ne se donnent pas assez regrette le coach, qui pointe notamment, de manière plus inconsciente qu'autre chose, une suffisance ou un confort, notamment de la part de ses tauliers, de ses cadres présents au club depuis deux ou trois saisons, satisfaits et épanouis d'avoir atteint l'objectif de la Ligue 2. Mais qui se reposerait désormais trop sur leurs lauriers. Il faut dire qu'avec régulièrement entre cinq et huit joueurs absents (blessés ou suspendus), la concurrence a souvent été faussée. Et ça n'aide pas l'émulation. Pour remobiliser le groupe (qui par ailleurs travaille sérieusement) sur cet aspect des choses, le club compte aussi sur ses nouvelles recrues très motivées et très investies comme Jérémy Choplin, Lorenzo Rajot ou encore l'infatigable Yanis Merdji.

Frédéric Veseli dans le groupe

Alors que sa situation administrative tardait à être réglée, le club a finalement bien reçu tous les papiers pour que sa dernière recrue, le défenseur international albanais Frédéric Veseli, soit qualifiée. Pour le reste, Le Mans FC sera encore privé de sept joueurs : Moussiti-Oko, Diarra, Maziz, Aymes, Levêque, Musavu-King (blessés) et Fofana (suspendu).

De leur côté, les Merlus seront privés d'Umut Bozok (touché à la cheville lors de l’entraînement mardi dernier), Matthieu Saunier (mollet) et Fabien Lemoine (quadriceps).