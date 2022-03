Le Mans FC s'attend à une rencontre disputée à Concarneau

Le Mans FC se déplace à Concarneau, deuxième du classement, ce lundi pour la 24e journée de National. Les Sang et Or s'attendent à trouver des Bretons combattifs, alors que la fin de la saison approche.

Le Mans FC sera dans le Finistère ce lundi 7 mars avec un déplacement à Concarneau pour la 24e journée de National. Les Bretons sont à la deuxième place du classement et risque d'être particulièrement combattif, à seulement 11 journées de la fin de la saison. "Ça commence à être de plus en plus compliqué, surtout pour les équipes qui montent ou qui jouent la descente", analyse Cris.

"Concarneau, c'est notre match le plus important aujourd'hui", poursuit l'entraîneur manceau. Concarneau va chercher à récupérer la première place, mais les Sang et Or arrivent une certaine confiance, après avoir battu 2-0 Laval, l'actuel leader du championnat. "On cherche toujours à faire des séries, les joueurs sont prêts et motivés", ajoute Cris.

Se méfier de leur attaque

L'enjeu sera de déjouer cette équipe, qui a l'une des meilleurs attaques de National. "On va y aller avec l'idée de ne pas encaisser de buts", explique Hamza Hafidi. "On se méfie de toute leur ligne d'attaque, leurs milieux de terrain, leur système de jeu." Mais le milieu se veut confiant : "On a des joueurs de côté qui vont assez vite, on sait que ça ne va pas très vite chez eux donc on va essayer d'exploiter les espaces et leur créer un maximum de problèmes."

Le maître-mot sera la prudence et la patience, mais pour Cris, l'équipe est désormais rodée. "Elle est plus mature, on a eu des hauts et des bas, mais ça peut être un point positif pour la fin du championnat", analyse le coach. "Parce que les joueurs savent ce qu'ils doivent faire au niveau de l'attitude, du caractère, en dehors et sur le terrain." Si le mental n'est pas une garantie de victoire, il y en tout cas "l'envie de jouer des matchs décisifs."

Le coup d'envoi sera donné à 18h45. Les Manceaux vont enchaîner avec la réception ce vendredi 11 mars de Boulogne au MMArena, la lanterne rouge du championnat qui, pareillement, mise sur chaque rencontre pour éviter la descente.