Le Mans FC s'impose largement face à Boulogne (3-0)

Ce mardi 23 février Les Sangs et or ont décroché une belle victoire face à Boulogne sur le score de 3 à 0. Sans être dominateur les manceaux ont su se montrer efficace devant le but et décisif en contre attaque. L'équipe revient provisoirement à la troisième place du classement de National.