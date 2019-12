Le Mans FC s'incline 2-0 au Havre

Sarthe

Paul Le Guen, l'entraîneur du Havre, s'attendait à un match vivant contre une équipe du Mans "puissante et joueuse". Ce fut le cas, mais ce sont bel et bien les Normands qui ont eut le dessus. Dominateurs en première période, les joueurs ciel et marine ont rapidement ouvert le score sur une frappe de Dzabana dans la surface (16e), au terme d'une action initiée par une grossière perte de balle mancelle au milieu de terrain. Et si Pierre Patron n'avait pas arrêté un penalty (généreux) de Kadewere, ils auraient même pu faire le break.

En deuxième mi-temps, les Manceaux ont eu la maîtrise du jeu. Sans parvenir, toutefois, à se montrer vraiment dangereux, hormis sur cette reprise de Maziz contré par la défense havraise. Les ciel et marine procédaient principalement en contre. Et sur une nouvelle perte de balle mancelle près du rond central, Kadewere embarquait toute la défense sang et or avant de servir Thiaré, qui concluait du gauche au point de pénalty (76e).

Bien mieux que lors de cette deuxième mi-temps exécrable face à Châteauroux, les Manceaux ont payé cash deux erreurs et restent englués dans les profondeurs du classement. Petite consolation : la plupart des autres équipes mal classées ont également perdu. Il n'y a donc pas de grand changement au classement.