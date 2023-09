Le Mans FC s'incline 2-1 face au Red Star

Deuxième du classement avant ce match face au leader, les Manceaux avaient l'occasion de chiper la première place. C'était sans compter sur le réalisme implacable d'un Red Star largement dominé, mais qui est parvenu à s'imposer 2-1 ce vendredi au stade Marie-Marvingt à l'occasion du choc de la 6e journée de National.

ⓘ Publicité

Après un début de match intense, Le Mans FC domine les débats et occupe la moitié de terrain adverse. Mais c'est le Red Star qui ouvre le score sur un pénalty obtenu contre le cours du jeu, à la 22e minute, transformé par Benali. Par la suite, les Manceaux se créent de nombreuses occasions mais ne parviennent pas à concrétiser. La faute à un manque de précision dans le dernier geste, mais aussi à quelques belles parades du gardien audonien, Quentin Beunardeau.

Au retour des vestiaire, c'est la douche froide. Les franciliens font le break dès la 52e minute grâce à une tête du vétéran Cheikh Ndoye. Les Sarthois ne baissent pas la tête pour autant et continuent de développer leur jeu séduisant. Ils se voient récompensés en obtenant un pénalty à la 62e minute, transformé par Boussaïd, qui redonne espoir aux 6 000 spectateurs du stade Marie-Marvingt.

A vingt minutes de la fin, le gardien manceau Nicolas Kocik réalise un arrêt de grande classe face à un attaquant adversaire qui se présentait seul devant lui. Dans une ambiance de feu, les Sang et Or jettent leurs dernières forces dans la bataille, mais le score en reste là. Une défaite frustrante (la première de la saison) pour Le Mans FC qui méritait mieux. Le Red Star conforte sa première place avec désormais quatre points d'avance sur Niort et six sur Le Mans FC.