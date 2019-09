Le Mans FC s'incline 4-2 dans un match fou contre l'AC Ajaccio

Six buts en vingt minutes. Le public présent ce vendredi au MMArena a vu du spectacle. Mais il a aussi vu Le Mans perdre pour la septième fois en huit matchs. Et encaisser quatre buts pour la deuxième fois d'affilé.

Thomas Dasquet et Pierre Lemonnier

Le Mans, France

Un match fermé, entre deux équipes appliquées, peu d'occasion... A 0-0 à la mi-temps, tout semblait possible... Mais sûrement pas le festival de but auquel on allait assister au retour des vestiaires !

Ce sont les Manceaux qui ouvrent la marque à la 47e par Stéphane Diarra, bénéficiant d'un contre favorable dans la surface pour pousser le ballon au fond des filets. Les Corses égalisent à la 58e par Courtet, auteur d'un superbe ballon piquet pied gauche dans la surface, avant de prendre l'avantage sur une superbe frappe du droit de Matteo Tramoni à la 63e. Trois minutes plus tard, Diarra égalise d'une belle frappe du gauche à l'entrée de la surface. Mais une minute plus tard (67e), les Corses reprennent l'avantage par Cuypers, qui signera un doublé à la 85e d'une frappe limpide du gauche, excentrée, à 16 mètres, sous la barre.

Une deuxième mi-temps complètement folle qui voit Le Mans FC encaisser quatre buts pour la deuxième fois de suite. Et subir sa 7e défaite en huit matchs.