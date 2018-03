Le Mans, France

Autant dire que les footballeurs sarthois feraient un très grand pas vers la montée même si personne au club ne le dit ouvertement. Et pourtant, il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis le début de la semaine, le téléphone du président et de l'entraîneur Richard Déziré sonne un peu plus que d'habitude. " La radio, la télé, la presse écrite, tout le monde nous sollicite cette semaine " sourit le coach sarthois. "Ce type de match entre le premier et son dauphin suscite toujours un grand intérêt et quand on est à 7 journées de la fin dans le "money time", forcément on se dit que ce match revêt un peu plus d'importance que les autres. Et pourtant, je vous assure dans mon esprit, il ne vaut pas plus que trois points". Peut être mais ces trois points pourraient faire la différence car en cas de victoire, Le Mans FC compterait douze unités d'avance à 6 journées de la fin alors qu'il n' y aurait plus que dix-huit points à distribuer. Thomas Dasquet, le défenseur du Mans FC reconnait, en cas de succès, que les Sang et Or prendraient une option " sur Saint Malo oui mais il reste encore Saint Brieuc qui est aussi à 9 points de nous et Romorantin (5e à 12 points du Mans FC). Deux équipes qui sont mathématiquement encore dans le coup pour la montée".

Le reportage France Bleu Maine de Yann Lastennet Copier

Saint Malo : une équipe que connaît bien Richard Déziré

Reste à battre Saint Malo. Les Bretons n'ont perdu que 2 matchs cette saison. Ils avaient accroché le Mans FC au match aller (1-1). Vincent le capitaine du Mans FC l'a bien noté. " Oui c'est une équipe qui perd peu. C'est vrai qu'ils ont aussi enchaîné pas mal de matchs nul, ce qui a freiné leur ascension cette saison. Cela reste une équipe solide avec un collectif fort et de bonnes individualités. Il va falloir les bouger pour décrocher la victoire". Une équipe malouine que Richard Déziré connait par coeur. Il était déjà à la lutte avec les Bretons en 2013, lorsqu'il était entraîneur d'Avranches. Une saison qui s'était soldée par la montée des Normands en national. Le coach sarthois espère que l'histoire va se répéter cette année.

Richard Déziré, le coach sarthois, connaît bien l'équipe de Saint Malo. Il était déjà en lutte avec les Bretons pour l'accession en National lorsqu'il était entraîneur d'Avranches Copier

Le Mans FC - Saint Malo : coup d'envoi samedi à 18 heures au MMArena. 1500 places avaient été vendues jeudi midi