Le Mans FC se déplace à Annecy pour défier le leader du championnat

Le Mans FC rencontre ce vendredi Annecy, le leader du championnat de National. Un déplacement test pour les Sang et or qui, malgré une défense efficace, peinent à s'imposer en attaque.

Le Mans FC se déplace à Annecy pour la 13ième journée de National ce vendredi 5 novembre. Un match à enjeu puisqu'il s'agit de défier l'actuel leader du championnat. Si les Sang et or sont à la huitième place au classement, ils sont sur une bonne dynamique avec aucune défaite depuis le derby contre Laval à la mi-septembre.

Les Manceaux sont solides en défense avec seulement deux buts encaissés sur les cinq dernières rencontres de championnat. "On a fait une réunion avec le coach, il nous a affiché les équipes qui étaient montées, avec le nombre de buts encaissés et marqués", raconte le défenseur Alexandre Lauray. "On s'est tous dit qu'il fallait arrêter de prendre des buts si on voulait envisager quelque chose en fin de saison."

Encore du travail en attaque

L'entraîneur du Mans FC, Cris, est justement plutôt satisfait sur ce plan. Reste désormais à corriger les lacunes en attaque, afin d'éviter les matchs nuls comme ce fut le cas contre Concarneau, Boulogne et notamment Orléans pourtant réduit à 10 joueurs dés les premières minutes. "On insiste beaucoup sur ce travail", explique-t-il. "A la récupération du ballon, qu'est ce qu'on doit faire ? Qu'est ce que les joueurs doivent faire pour améliorer tout ça ? C'est le travail des attaquants, du mouvement, de trouver le bon système," énumère l'entraîneur. "Dans la progression des joueurs, il faut mettre ça en place."

Et quoi de mieux pour le vérifier qu'affronter le leader du championnat ? Pour Cris, "c'est une équipe à battre", mais la concentration sera la clef. "Ils vont essayer de faire un bon résultat en début de match pour être tranquille après, c'est à nous de supporter cette pression. Il faut être prêt et attentif à tous les détails."

