Le Mans FC se déplace à Pouzauges pour le 6e tour de la Coupe de France ce dimanche

Pour le 6e tour de Coupe de France, le Mans FC se déplace en Vendée ce dimanche pour affronter Pouzauges, une équipe de National 3. C'est la troisième rencontre de la semaine pour les Sang et Or qui laissent plusieurs titulaires au repos.

Le Mans FC dispute ce dimanche 31 octobre le 6e tour de la Coupe de France. Les Sang et or se déplacent en Vendée et vont rencontrer à 17h Pouzauges. L'équipe de National 3 n'est pas inconnue des manceaux, puisqu'elle évolue dans le groupe que la réserve du Mans FC.

Outre le résultat, l'objectif sera aussi de se ménager pour cette troisième rencontre de la semaine après le Red Star ce lundi et Orléans ce jeudi. "C'est vraiment dur pour la récupération", explique Cris, l'entraîneur du Mans FC. "J'ai eu des entretiens avec certains joueurs pour voir l'état de fatigue."

Ne pas tomber dans le piège de la facilité

Car en face Pouzauges "n'a pas joué de la semaine, donc ils vont avoir du gaz pour cette rencontre." Mais l'entraîneur l'assure : "les joueurs sont au courant, ils ont vu les images des matchs, ils savent ce qui nous attend là-bas."

"Il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité", prévient l'attaquant Boubakar Camara. "Ça va être un match très dur, car Pouzauges va tout donner à domicile, mais personnellement je n'ai jamais joué la Coupe de France donc je suis assez excité."

Pour l'occasion, Cris a décidé de promouvoir plusieurs jeunes de la réserve et laisser de nombreux titulaires comme Ibrahim Cissé, Julien Bègue ou encore Maxime Derrien au repos.