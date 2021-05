Le Mans FC : " Se donner le droit de rêver jusqu'au bout"

Le Mans FC affronte ce mercredi 4 mai Créteil, dans le cadre d'un match en retard de la 28ᵉ journée de National. Victorieux lors de leur dernier match à domicile face à Lyon, les Sang et Or espèrent réitérer pour se rapprocher d'une troisième place synonyme de barrage.

Quatre jours après leur dernier match face à Lyon, Le Mans FC reçoit Créteil ce soir à 20h au MMArena. Un match en retard de la 28e journée de championnat qui avait déjà été repoussé par deux fois du fait de cas de Covid chez les joueurs cristoliens.

l'US Créteil : "une bête blessée"

Les Sang et Or espèrent enchaîner avec une troisième victoire d'affilée face à une équipe en manque de confiance (16eme), qui n'a plus gagné depuis le 27 février dernier. Pourtant l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle se montre méfiant :

On va jouer contre une bête blessée. Créteil doit absolument prendre des points si l'équipe veut se maintenir donc elle sera obligée d'être au rendez-vous. C'est une équipe qui joue au physique, on se rappelle qu'au au match-aller ça avait été très compliqué. Nous nous devons aussi enchaîner les victoires si on veut se donner le droit de rêver jusqu'au bout à cette troisième place. Il va donc falloir que tous les joueurs y croient à 200% .

Pas d'équipe type pour la fin du championnat

Avec quatre matchs dont deux matchs en retard à disputer en quinze jours, les Sang et Or vont devoir se montrer prêt physiquement s’ils veulent décrocher une place de barragiste. Didier Ollé-Nicolle compte donc changer régulièrement son effectif pour garder de la "fraîcheur". "J'ai annoncé à mes joueurs que pour cette fin de championnat ça allait tourner régulièrement, je veux qu'ils se sentent tous concernés par ce marathon tout en les maintenant en forme". Face à Créteil Ibrehima Coulibaly et Mathieu Gonçalves seront donc au repos et Olivier Veigneau fera son retour en défense après avoir été suspendu trois matchs face à Laval.

Le Mans FC - US Créteil. Coup d'envoi à 20h ce vendredi mardi 4 mai au MMArena.