Le Mans FC se veut "patient et attentif" face à Sedan

Le Mans FC se déplace dans les Ardennes pour la 22e journée de National. Les Sang et Or vont affronter Sedan ce vendredi 18 février, une équipe à la huitième place du classement avec seulement un point de retard sur les Manceaux. Il y aura comme un air de revanche pour les Sarthois après leur défaite 2-0 au MMArena à la mi-septembre, la première de la saison à domicile.

"Ils nous ont laissé jouer, mais on a eu énormément d'erreurs individuelles, de pertes de ballon, donc ils ont profité de ça pour marquer", analyse Cris, l'entraîneur du Mans FC. "Ils ont déjà un schéma, un système que le coach a mis en place dés le début." De son côté, le Brésilien va essayer d'adapter son propre système "pour bloquer leurs points forts." Reste à éviter le même scénario que la défaite face à Bourg-Péronnas.

"C'est une équation sur le terrain"

Les Burgiens ont réussi à battre sur le fil les Manceaux ce vendredi 11 février, grâce à des contre-attaques. "Malheureusement, c'est arrivé deux fois. On a créé des occasions, mais on a perdu", poursuit Cris." On n'attendait pas cette défaite, après c'est une équation sur le terrain, chaque match est une histoire différente." Après avoir plusieurs fois appelé ses joueurs à "oser plus", l'entraîneur est satisfait de leur prestation offensive.

"J'essaye de bien me placer sur le terrain pour aider l'équipe, mais je dois essayer de plus me projeter encore", précise l'attaquant Hassimi Fadiga. "C'est ce que le coach me demande aussi, d'essayer de faire le jeu en bas et puis d'aller derrière les attaquants, trouver des solutions. Être plus décisif." La recrue du mercato hivernal espère bien face à Sedan pouvoir marquer son premier but avec les Sang et Or. Le Mans FC espère repartir sur une série de victoire, comme ce fut le cas en début d'année, car les prochaines affiches s'annoncent compliquée avec notamment la réception le dimanche 27 février au MMArena de Laval, l'actuel leader du championnat.