Le Mans FC-Sedan : "il faut qu'on garde notre invincibilité à domicile", pour le milieu Félix Tomi

Pour la sixième journée de National, le Mans FC reçoit ce lundi 13 septembre Sedan au MMArena à 18h45. Pour le moment, c'est un sans-faute à domicile pour les sangs et or qui n'ont encaissé qu'une défaite et un match nul à l'extérieur face à Châteauroux et Bourg-en-Bresse.

"Il va falloir garder notre invincibilité à domicile, c'est important pour les supporters, pour nous, et vis-à-vis des adversaires", explique le milieu offensif du Mans FC, Félix Tomi. Surtout que le championnat risque de se corser à mesure que les journées avancent.

"Ils connaissent nos points forts"

"On est une des équipes qui a le plus la possession de balle, les adversaires sont au courant, ils nous étudient", poursuit-il. "Avec les vidéos, ils connaissent nos points forts et vont essayer de les contrer. Ça va être de plus en plus fermé, mais bon, on connait le championnat, on sait que c'est physique, défensif et que ça joue en contre."

Une victoire leur permettrait de remonter à la deuxième place du classement derrière Annecy, voire à la première place s'ils marquent au moins quatre buts. "Aujourd'hui, on est attendu partout, il faut confirmer à chaque match", ajoute l'entraîneur Cris. "Après le match à Bourg, on a eu une semaine assez longue pour se préparer, il faut rester en haut du tableau."

à lire aussi Football : Cris est satisfait du début de saison du Mans FC

Le Mans FC devra en revanche faire sans les défenseurs Ryan Ebene Talla, blessé en fin de match à Bourg-en-Bresse, et Ibrahim Cissé, suspendu après son exclusion durant la même rencontre.