Le Mans FC sur la voie de la cohérence avant son premier match de National contre Annecy

Le Mans FC attaque ce vendredi soir le championnat National en Haute-Savoie, face à Annecy, avec une équipe largement remaniée par rapport à la saison dernière. Mais l'équipe commence à trouver son style estime Didier Ollé-Nicolle, le nouvel architecte du jeu Sang et or.

Une relégation au terme d'un championnat inachevé, un long feuilleton juridique à base de recours pour tenter de sauver sa place en Ligue 2, un changement d'entraîneur et un effectif chamboulé avec une vingtaine de départs pour une douzaine d'arrivées... Ça n'aura pas été l'intersaison la plus calme dans l'histoire du Mans FC.

Conséquence : la reconstruction - car c'est bien de ça dont il s'agit - en vue d'attaquer ce vendredi le championnat de National face à Annecy est loin d'être achevée. Mais elle avance assure le coach, Didier Ollé-Nicolle : "On a repris l'entraînement sans savoir à quel niveau on allait jouer, avec une douzaine de nouveaux joueurs. C'est beaucoup de découvertes de ma part, mais aussi entre eux donc c'est long à mettre en place. Mais depuis trois semaines, on sent qu'une ossature, une organisation et un style commencent à apparaître." Quel style ? "Rigoureux" en défense et "vertical" sont les caractéristiques qui ressortent pour le moment.

Malgré un bilan négatif en matchs de préparation (cinq défaites et un nul), les dernières rencontres face à Auxerre (2-3), Angers (2-3) et Caen (0-1) semblent en effet montrer une amélioration, souligne le coach : "On se rend compte qu'on peut mettre en difficulté, par périodes, des équipes des niveaux supérieurs. Donc j'espère que dès le match contre Annecy, on sera capable de faire quelque chose de cohérent."

Les anciens remobilisés pour une nouvelle saison

Pour ce premier match, Didier Ollé-Nicolle a convoqué 16 joueurs, dont une poignée d'anciens comme Vardin, Hafidi ou Lemonnier, qui entament leur troisième ou quatrième saison au club. Des joueurs qui ont goûté pour la première fois au monde pro et à la Ligue 2 la saison passée, mais pour qui le bonheur a été de courte durée, suite à une relégation dans des circonstances particulières, sans pouvoir finir le championnat. "Ça a été dur à digérer car il y a un sentiment d'injustice, admet Pierre Lemonnier, défenseur emblématique de ces dernières années, mais c'est passé et maintenant je sens en chacun cette envie de repartir, que ce soit ceux qui sont là depuis quatre ans comme Hamza Hafidi, ou depuis six mois comme Jérémy Choplin. On a su se remobiliser, le recrutement, l'arrivée de nouveaux joueurs nous a aidés aussi, et aujourd'hui je sens tout le monde motivé."

Alors qu'il souhaitait lui-même quitter le club pour "continuer à monter les échelons", Pierre Lemonnier assure aujourd'hui n'avoir "aucun regret" de rempiler en National : "J'ai eu des contacts avancés avec quelques clubs en France et à l'étranger, mais il y avait un prix (ndr : il est sous contrat) et ça ne s'est pas fait... Mais je n'avais jamais fermé la porte non plus au Mans FC. Donc au fil du temps, je me suis remis dans le projet. Le coach voulait me garder, ça a aussi été important." Bref, un groupe concerné, où "personne n'a la tête ailleurs" selon l'entraîneur. Et au sein duquel Hamza Hafidi et Alexandre Vardin sont désormais les seuls à avoir connu les trois montées successives du CFA 2 jusqu'en Ligue 2.