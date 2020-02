Le Mans FC termine son mercato avec un international albanais

Le Mans, France

Le Mans FC tient sa quatrième et dernière recrue de ce mercato hivernal désormais clos. Âgé de 27 ans, le défenseur albano-suisse Frédéric Veseli arrive d'Empoli, en deuxième division italienne, avec un joli CV.

Passé par les équipes de jeunes de Manchester United et City, il a d'abord joué en 3e et 4e division anglaise, avant de rejoindre la Super League suisse, puis Empoli, en Italie, qui navigue entre la série A et la série B. Champion du monde U17 en 2009 avec la Suisse, dont il était capitaine, il a ensuite opté pour la sélection albanaise (22 sélections), avec laquelle il a participé à l'Euro 2016, puis récemment aux qualifications pour l'Euro 2020, dont un match contre la France le 17 novembre dernier.

Appelé à palier l'absence d'Yrondu Musavu-King, absent deux mois suite à une opération des adducteurs, Frédéric Veseli est décrit comme un défenseur polyvalent, capable d'évoluer en charnière, mais aussi aux postes de latéral droit ou gauche. Il sera à l'entraînement, à la Pincenardière, dès ce samedi matin.

Sous contrat avec Empoli jusqu'en juin 2021, il sera prêté au Mans FC jusqu'à la fin de saison, avec option d'achat.