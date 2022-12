Le Mans FC : Théo Eyoum suspendu pendant quatre matches pour paris sportifs interdits

Le tout jeune défenseur des Sang et Or, Théo Eyoum écope d'une suspension de quatre matchs pour avoir parié sur des matchs de football pendant la saison 2020/2021. Son coéquipier Maxence Derrien lui est suspendu avec sursis pour deux matchs. L'entraîneur des U 19, Romain Dupont est lui aussi épinglé par la Ligue de football professionnel : il écope de deux matchs fermes et deux avec sursis.

Les joueurs professionnels, les entraîneurs et les dirigeants de club ont l'interdiction formelle de parier sur des matchs de foot comme le rappelle la Ligue de football professionnel sur son site internet : "Les acteurs des compétitions organisées par la FFF ou la LFP (notamment les joueurs, entraîneurs, dirigeants des clubs de football professionnel) ont interdiction générale de parier, en ligne ou dans les réseaux physiques, sur toutes les compétitions de football, qu’elles soient nationales ou étrangères."

Au total, 76 entraîneurs, joueurs ou dirigeants sont sanctionnés par la Ligue de football professionnel (LFP) pour des paris. Depuis 2014, la LFP croise ses fichiers avec ceux de la Française des jeux pour contrôler les paris.