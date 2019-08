VIDEO Les buts de la première victoire de la saison du Mans FC face à Lorient

Après trois matchs et trois défaites pour commencer le championnat de Ligue 2, Le Mans FC s'est imposé 2-1 à Lorient, ce mardi, pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. Au prochain tour, les Sarthois recevront Orléans, le 27 août, au MMArena.

Lorient, France

Les Manceaux attendaient cette première victoire pour se libérer, enfin. Elle est venue au quatrième match de leur saison, ce mardi 13 août en Coupe de la Ligue. Les sang et or se déplaçaient chez le leader du championnat de Ligue 2, Lorient. Ils l'ont emporté 2 buts à 1.

Bevic Moussiti-Oko a ouvert le score d'une superbe tête décroisée, sur un centre de Stéphane Diarra. Le même Stéphane Diarra a doublé la mise en seconde période après un festival d'Harrison Manzala sur l'aile gauche. En fin de match, les Merlus ont poussé, permettant à Hamel de réduire le score à la 83e.

Un succès qui fait du bien au moral

Les hommes de Richard Déziré se déplaçaient dans le Morbihan avec l'envie de gagner. Et de prendre un peu plus le rythme de la saison : "Ce match tombe à pic, se félicitait le coach. Pour intégrer les nouveaux arrivants, continuer à travailler sur le plan physique et nous aider à mieux nous situer." Pari réussi.

Je n'ai pas de boule de cristal pour dire si cette victoire est un déclic. La suite le dira" - Richard Déziré

L'entraîneur des Sang et Or était satisfait, donc, après le match... Sans toutefois s'enflammer : "A l'issue de ce succès à Lorient, nous avons toujours zéro points en championnat."

Le Mans se qualifie pour le second tour de la Coupe de la Ligue et recevra Orléans le mardi 27 août. Entre-temps, le club tentera de prendre ses premiers points en championnat ce vendredi à Nancy, puis le 23 août, au MMArena face à... Lorient.