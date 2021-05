National : face à Orléans, Le Mans FC joue gros

Ce vendredi 7 mai l'équipe des Sang et or se déplace à l'US Orléans pour un match en retard de la 29e journée du championnat de National. Une rencontre décisive déjà reportée par deux fois (à cause de cas de Covid-19 chez les joueurs du Loiret) qui a une véritable allure de finale. Une victoire du Mans FC (5e) permettrait à l'équipe de revenir à un point du troisième Villefranche alors qu'au contraire, une défaite condamnerait les Manceaux à dire adieu à la troisième place synonyme de barrage en Ligue 2.

Un match qui est donc à double tranchant pour l'entraîneur du Mans FC Didier Ollé-Nicolle : "Orléans est un adversaire direct à la troisième place donc ce match est vraiment crucial. Si on gagne, on a la possibilité de les éliminer, mais si on perd ils vont nous repasser devant".

On connaît l'enjeu donc à nous de ne pas tomber dans l'euphorie.

Plusieurs raisons d'y croire

Face à Orléans (7e), Le Mans FC peut se donner le droit d'y croire. Avec trois victoires d'affilées et huit buts inscrits, les sang et or sont actuellement sur leur meilleure série depuis le début du championnat. À l'inverse l'US Orléans reste sur deux défaites consécutives. Avec le même effectif que fasse à Créteil, les Manceaux espèrent donc faire une bonne opération ce soir au stade omnisports de La Source pour revenir au plus près du podium.

US Orléans-Le Mans FC. Coup d'envoi à 20h ce vendredi 6 mai au stade de La Source