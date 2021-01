Pour la reprise du championnat de National 1, les Sang et Or recoivent Cholet (4eme) ce 8 janvier à 20h au MMArena. Le début d'un marathon pour Le Mans FC qui durant le mois de janvier va successivement affronter les quatre premiers du championnat.

Le Mans FC : un mois de janvier crucial pour les Sang et Or

Pour la reprise du championnat de football de national, les Sang et Or recoivent Cholet ce 8 janvier à 20h au MMArena. Actuellement 8eme avec 22 points l'équipe du Mans FC n'a plus le droit à l'erreur si elle veut espérer jouer la montée en Ligue 2.

Avec quatre prochains matchs contre les quatre premiers du championnat, la période de janvier va être cruciale pour l'équipe de Didier Ollé Nicolle. Ils vont en effet recevoir Cholet (4ème), aller à Quevilly-Rouen (1er), accueillir le Red Star (3ème) et défier Bastia (2ème) au stade de Furiani.

Être plus performant à domicile

Auteur de dix matchs nuls en seize rencontres, les Sang et Or comptent bien être plus efficace à domicile, eux qui n'ont su s'imposer qu'une seule fois au MMArena, comme le souligne l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle. "Pour jouer les premiers rôles il faut faire un très bon parcours à domicile donc on se doit d'avoir la volonté de tout gagner au MMArena si l'on veut recoller en tête du championnat".

Julien Bègue, milieu de terrain du Mans FC espère lui le retour rapide des supporters : "C'est difficile de jouer dans un stage vide, les supporters nous manquent , mais ce n'est pas une excuse, on se doit d'être plus efficace et d'enchaîner les bons résultats à domicile, si l'on veut encore rêver de la montée".

Face à Cholet (4ème), L'entraîneur du Mans FC pourra compter sur le retour de trois cadres au sein de l'effectif : Pierre Lemonnier, Ibrehima Coulibaly et Ghislain Gimbert.