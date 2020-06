Le Mans FC et l'US Orléans vont déposer deux recours suite à leur relégation en National

Suite au refus de la Fédération française de football d'autoriser une Ligue 2 à 22 clubs qui leur aurait permis de se maintenir, les clubs du Mans et d'Orléans vont déposer ensemble deux recours : l'un devant le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français), l'autre devant le Conseil d'Etat.

Thierry Gomez, son président, l'a confirmé ce mardi, en parallèle de la présentation du nouvel entraîneur du Mans FC, Didier Ollé-Nicolle. Le club manceau, 19e de Ligue 2 suite à l'arrêt prématuré du championnat, va déposer ce mercredi deux recours pour tenter une dernière fois de sauver sa peau et d'éviter la relégation en Nationale. Des procédures menées conjointement avec l'US Orléans, 20e du championnat, également concerné.

Ces deux dossiers ont pour objectif de faire valider le principe d'une Ligue 2 à 22 clubs qui avait été voté par la Ligue de football professionnel (LFP), avant d'être retoqué une semaine plus tard par la Fédération Française de Football (FFF). Le premier s'adressera au CNOSF, qui pourra "donner un avis sur le sujet et pourquoi pas proposer une conciliation", explique le président du Mans FC. Le second sera déposé devant le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative française.

Suite à la publication du procès verbal du comité exécutif de la FFF qui justifiait sa décision, la bataille des arguments va donc pouvoir s'engager. Le président du Mans FC, Thierry Gomez, n'a pas souhaité avancer les siens, préférant les réserver aux deux instances sollicitées.