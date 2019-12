Le Mans FC va tenter de se relancer au Havre pour la 17e journée de Ligue 2

Après avoir laissé échapper un match qui leur tendait les bras face à Châteauroux, les Sang et or se rendent au Havre pour tenter de retrouver les vertus leur ayant permis de réaliser une bonne série. Ce ne sera pas simpel face à un candidat déclaré à la montée en Ligue 1.

Sarthe, France

Les joueurs manceaux ont "pleinement conscience" d'être passé à côté de leur deuxième mi-temps, vendredi, face à Châteauroux. Et la défaite, à domicile, face à cet adversaire direct pour le maintien reste "une grosse déception". "Mais ce n'est pas la sinistrose, souligne le capitaine manceau, Pierre Lemonnier, on a râté une mi-temps sur les deux derniers mois... Donc on va reprendre les bases et avant-tout essayer de bien défendre." Notamment défendre en bloc car vendredi, l'investissement dans ce domaine des quatre joueurs offensifs alignés par Richard Déziré n'a pas toujours été à la hauteur.

Si un déplacement au Havre, candidat déclaré à la montée en Ligue 1, ne constitue pas le contexte idéal pour se relancer, le coach manceau attend au minimum une réaction de ses joueurs pour "corriger le tir. Je n'attends même pas un résultat, on ne sera pas favori et on ne va certainement pas aller gagner 3-0 au Havre... Mais j'attends de l'entrain, de l'abnégation, de la détermination. On se doit de faire un match cohérent d'une équipe qui a envie de gratter des points partout où elle se rend."

Pas de plan anti-Kadewere

L'équipe du Havre héberge actuellement LE phénomène de cette Ligue 2. International zimbabwéen de 23 ans, arrivé au Havre à l'été 2018, Tino Kadewere explose cette saison. Le joueur transféré de Suède pour deux millions d'euros survole le classement des buteurs avec 15 réalisations en 16 matchs. Un attaquant rapide, technique et opportuniste à surveiller comme le lait sur le feu. "Mais bon c'est pas une affaire personnelle, on n'a pas non plus regardé dans le détails son profil etc., indique Pierre Lemonnier. Ce qu'il faut c'est avant tout défendre tous ensemble." D'ailleurs, Richard Déziré ne prévoit pas de plan anti-Kadewere. Selon lui, ça ne sert à rien : "Toutes les équipes essayent de le faire. Rodez a joué à cinq derrière, Guigamp à quatre... Et ça ne l'a pas empêché de mettre des buts régulièrement. Et puis dans cette équipe, qui a de l'ambition et des moyens, il y a une armada à tous les postes de toute façon..."

Thuram, Manzala et Boissier de retour dans le groupe

Remis de leur blessure, Thuram et Manzala seront du voyage au Havre. Tout comme Boissier qui réintègre le groupe. Le gardien de but va ainsi retrouver le club où il vient de passer quatre saisons.

Absents : Aymes, Vardin, Gope-Fenepej, Vincent (blessés), Dasquet, Lévêque (reprise).

Paul Le Guen reconduit le même groupe

Pour la réception du Mans, l'entraîneur havrais, Paul Le Guen, reconduit le même groupe que celui victorieux 2-1 à Rodez vendredi.