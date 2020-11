Le Mans FC veut aller gagner à Créteil pour tous ses supporters sarthois confinés ou touchés par le Covid

Alors que le MSB est à l'arrêt depuis la mise en place du confinement, Le Mans FC lui poursuit sa saison. Ce vendredi 6 novembre, pour le compte de la 12ème journée de National, les Sangs et Or se déplacent à Créteil, 3ème du classement. Les Manceaux, qui restent sur un nul (0 - 0) contre Laval lors du derby, ne sont qu'à 3 points et peuvent espérer faire un rapproché.

Une grosse pensée pour tous les supporters en difficulté

Au delà de l'enjeu sportif, l'entraîneur du Mans FC Didier Ollé Nicolle insiste sur le fait que le championnat ne s'arrête pas. Même si les matchs se jouent désormais à huis clos, il est heureux que la saison continue et il veut que ses joueurs apportent un peu de légèreté aux sarthois dans ce contexte difficile. "La situation est anxiogène. Nous aussi nous avons des gens proches de nous qui sont touchés et on a une grosse, grosse, grosse pensée pour tous les gens qui sont en difficulté. On a vraiment la volonté d'aller gagner ce match pour eux. Nous voulons partager ça avec eux".

Faire preuve d'humilité et arrêter de parler de montée

Mais l'enjeu sportif n'en reste pas moins bien réel pour les footballeurs manceaux, toujours coincés en milieu de tableau avec seulement 2 victoires en 11 journées. "Tout le monde sait que l'on n'est pas à la place à laquelle on voudrait être. Tout le monde attend qu'on lance notre saison et nous aussi on commence à être impatients et frustrés" réagit le milieu de terrain Maxime Bernauer.

Le ton du staff a d'ailleurs changé. Le coach Didier Ollé-Nicolle voudrait que l'ensemble du club fasse preuve preuve de plus d'humilité. "A force de dire à l'équipe qu'ici c'est Le Mans, qu'on doit produire du beau jeu, qu'on doit ceci ou qu'on doit cela... Non, on est Le Mans contre d'autres équipes dans un championnat serré. C'est tout. Il faut tous se mettre dans l'humilité, aller assurer l'essentiel, prendre des points pour s'éloigner du bas du classement et ensuite, on verra si on peut aller chercher autre chose".

Créteil - Le Mans FC, coup d'envoi à 18h.