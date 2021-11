Le Mans FC veut battre Villefranche pour enfin se rapprocher du podium

Le Mans FC reçoit Villefranche Beaujolais pour le compte de la 14e journée de national. Invaincus depuis six rencontres, les sang et or ne visent rien d'autre que la victoire face au 3e du classement pour se rapprocher du podium. Coup d'envoi à 19h ce vendredi 19 novembre 2021.

Le Mans FC a une belle occasion de se rapprocher du podium. Les sang et or reçoivent Villefranche Beaujolais pour le compte de la 14e journée de national. Les Rhodaniens sont 3e du classement et comptent six points d'avance sur les Manceaux, 8e. Encore assez loin du trio de tête, les Manceaux espèrent donc faire un rapproché et confirmer leur bonne dynamique actuelle. La dernière défaite remonte au 17 septembre lors du déplacement à Laval. Les Manceaux sont invaincus depuis six matchs et même neuf s'il l'on prend en compte la coupe de France. "On est sur une bonne série. Déjà, on ne perd pas donc c'est bon pour la confiance" affirme Cris, le coach. Mais sur ces six matchs sans défaites, il n'y a eu que deux victoires pour quatre nuls, "ce serait donc bien qu'on concrétise" face à un prétendant à la ligue 2.

Quatre joueurs et le coach suspendus

Ce match face au FCBV est une rencontre charnière estime d'ailleurs le milieu de terrain Loïc Damour : "Cela ressemble un peu au match contre Chambly. C'était pour rester en vie, là c'est plus pour recoller en haut. Je n'ai pas envie de mettre la pression sur les épaules de mes coéquipiers mais oui c'est vrai, on est à la maison, on doit gagner". Mais face à Villefranche qui vient de marquer 7 buts en deux matchs, les Sarthois devront faire sans Patron, Vargas Rio, Vardin et Donisa, tous les 4 suspendus tout comme leur coach qui sera remplacé sur le banc par son adjoint William Prunier. "Cela fait mal dit Cris. Moi je suis un homme de terrain, pas de tribune. Mais j'assume et je dois apprendre à gérer mes émotions". C'est donc en spectateur que le technicien brésilien assistera à la rencontre. Il espère voir une victoire de ses troupes à domicile. Ce serait la 5e en huit matchs au MMArena cette saison.

Le Mans FC - Villefranche Beaujolais, coup d'envoi à 19h ce vendredi 19 novembre 2021.