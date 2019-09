Le Mans FC resserre les boulons pour tenter de rebondir face à Ajaccio

Le Mans, France

Une semaine après cette "défaite cinglante", Richard Déziré l'a clairement exprimé : il a fallu reprendre les choses en main. Bousculer un peu les habitudes. Objectif : bouger un peu ce groupe que le manque de confiance commence peut-être à ronger. Et secouer certains joueurs qui n'ont pas du tout semblé prêts au combat, vendredi dernier face à Rodez.

"On a beaucoup discuté, collectivement, individuellement, de manière formelle, informelle, explique le coach, Richard Déziré. Il est nécessaire de bouger les lignes quand ça ne va pas et que le manque d'intensité est aussi évident. Il y a possibilité de le faire à tous les niveaux : sur la composition d'équipe, sur le fonctionnement au quotidien... On a modifié pas mal de choses cette semaine pour retrouver un peu le mode de fonctionnement qui était le mien lors de mon arrivée au Mans, pour rappeler d'où l'on vient, l'état d'esprit qui est le nôtre."

Dans une volonté de responsabiliser l'équipe et peut-être aussi de faire émerger des leaders dans une équipe qui manque peut-être de caractère, une plus grande "autonomie" a été laissée aux joueurs. Le "rebond" escompté aura-t-il lieu ce vendredi contre Ajaccio ? La vérité viendra du terrain. Mais le staff entend clairement susciter une "prise de conscience" que la saison sera longue et difficile. Que les adversaires seront souvent plus forts et qu'il va falloir "cultiver l'humilité". Autrement dit : accepter d'être le moins fort, sortir le bleu de chauffe et redoubler d'efforts pour tenter de rivaliser.

Et visiblement, les supporters n'en attendent pas moins...

Le groupe manceau pour affronter l'AC Ajaccio

Thuram, Patron - Duponchelle, Vardin, Lemonnier, Ebosse, Musavu-King, Dasquet - Boissier, Confais, Fofana, Boe-Kane - Julienne, Créhin, Moussiti-Oko, Rambaud, Vincent, Diarra.

Absents

Dorian Lévêque (suspendu), Hamza Hafidi, Youssef Maziz, Harrison Manzala, Aboubakary Kanté (blessés), Gope-Fenepej (reprise). Jérémy Aymes sera lui envoyé avec la réserve samedi car Richard Déziré estime avoir "besoin de le voir jouer".