Le Mans FC veut éviter tout relâchement pour la réception de Grenoble en Ligue 2

Après quatre victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues, Le Mans FC espère poursuivre sur sa lancée à l'occasion de la réception de Grenoble. Mais face à l'une des meilleures défenses de Ligue 2, il faudra rester aussi solide que lors des derniers matchs. Et même hausser le niveau.

Le Mans, France

Après une semaine faste, marquée par trois victoires (deux en championnat et une en coupe de la ligue contre Nice), Le Mans FC reçoit Grenoble ce vendredi au MMArena pour la 14e journée de Ligue 2. Objectif : enchaîner sur une quatrième victoire de suite à domicile. Et surtout poursuivre sur cette dynamique positive. Mais pour ça, il va falloir garder la tête froide. Car si Le Mans FC s'est extirpé de la zone rouge pour remonter à la 17e place, l'équilibre reste précaire souligne le coach Richard Déziré : "On n'a pas de marge, surtout face à une très forte équipe de Grenoble, qui n'a pas perdu depuis deux mois, qui prend peu de buts. Ce sera un match difficile qui nécessite aucun relâchement de notre part."

Invaincus en Ligue 2 depuis le 23 août, les Isérois possèdent la 5e meilleure défense du championnat (trois buts encaissés depuis le mois de septembre) en accumulant les nuls (7 en 13 journées). Pour bouger cette équipe, il faudra donc rester aussi solide que lors des dernières sorties, tout en mettant "plus de vitesse, de spontanéité, d'efficacité pour marquer, sachant que si on n'est pas vigilant, on se fera punir en contre", prévient Richard Déziré. Grenoble reste d'ailleurs sur trois victoires lors de ses quatre derniers déplacements.

C'est le match de tous les dangers" - Yan Boe Kane

"C'est le match de tous les dangers", résume le milieu de terrain manceau Yan Boe-Kane qui craint un "relâchement inconscient" après la belle semaine qui vient de passer. Pour lui, il faut simplement conserver l'état d'esprit affiché depuis plusieurs semaines : "Il ne faut pas oublier que les victoires obtenues la semaine dernière ont demandé de gros sacrifices. On a fini les matchs carbonisés. Mais comme on n'a pas de marge en Ligue 2, si on veut obtenir des résultats faudra que ça passe par là. Faut pas commencer à croire qu'on va gagner juste en rentrant sur le terrain. Le staff nous l'a rappelé toute la semaine. Mais comme on est une équipe de mecs intelligents, je pense qu'on l'aura en tête."

Maziz de retour dans le groupe

Pour ce match face à Grenoble, Richard Déziré a convoqué un groupe de 18 joueurs, dont Youssef Maziz. Mis à disposition de la réserve le week-end dernier, l'International espoir marocain est remis de sa blessure aux adducteurs et devrait débuter sur le banc.

Touché à la cuisse lors du match de coupe de la Ligue, Jérémy Aymes sera absent quatre à six semaines. Thuram, Levêque et Manzala sont toujours blessés. Ce dernier devrait pouvoir réintégrer le groupe dans deux à trois semaines. Vardin et Vincent sont en phase de reprise. Guiet, Julienne, Rambaud sont mis à disposition de la réserve.

De son côté, Grenoble sera privé de ses deux principaux milieux défensifs et de son meilleur buteur :