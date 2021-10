Le Mans FC veut réussir la passe de trois face à Orléans au MMArena

Le Mans FC reçoit Orléans ce jeudi pour la 12ième journée de National. Après leurs victoires contre Chambly et le Red Star, les footballeurs manceaux misent sur un troisième succès pour les relancer dans la course à la montée.

Le Mans FC a un objectif : réussir la passe de trois. Les Sang et Or reçoivent Orléans ce jeudi 28 octobre à 19h au MMArena, pour la douzième journée de National. Après leurs succès face à Chambly (2-0) le 8 octobre et au Red Star (1-2) ce lundi, les footballeurs manceaux veulent lancer une série de victoires pour se relancer dans la course au podium.

Actuellement à la septième place du classement, le Mans FC n'est qu'à 6 points du troisième, Concarneau. "En début de saison, on avait beaucoup de possession, on créait plus de situations qu'aujourd'hui, mais nous n'étions pas réaliste", explique l'entraineur manceau Cris. "Des fois, il ne faut pas prendre de risque. Contre le Red Star, on a eu trois occasions de buts, on en a marqué deux. Donc si ça continue comme ça, ça me va."

"C'est le moment de marquer un tournant"

"On n'a pas pu faire le match qu'on voulait, mais on a montré un visage qu'on n'avait pas encore montré cette année : un bloc assez bas, tous solidaires, solides entre nous, on sait maintenant qu'on peut faire le dos rond pendant une heure et être efficace", analyse Julio Donisa, pour qui une victoire est indispensable pour la suite. "On sait qu'en National si on veut finir là-haut, il faut des séries et c'est très difficile de faire trois victoires d'affilée. C'est le moment de marquer un coup, un tournant."

Mais encore faut-il réussir à parvenir à enchainer les victoires à trois jours d'intervalle. "Pour l'instant je me sens frais, reste à savoir jusqu'à quelle minute ce sera le cas", poursuit l'attaquant manceau. "Mais si on veut atteindre le top niveau, on est obligé de passer par là. On se doit d'être au top, le fait d'avoir joué lundi et Orléans vendredi, ce n'est pas une excuse."

Trois matchs en une semaine

Si sur le papier Orléans est une équipe abordable, à la quinzième place du classement avec deux victoires, mais pas question de se réjouir trop vite. "C'est une équipe qui manque de réussite, c'est tout. C'est une équipe qui a des qualités individuelles, mais qui travaille surtout collectivement", précise l'entraîneur Cris. "Donc il faut se méfier, être concentré, et continuer notre série."

Mais il faudra aussi garder de l'énergie car la semaine des Sang et Or se poursuit ensuite dimanche avec une rencontre de Coupe de France contre les Vendéens de Pouzauges, une équipe de National 3. "On travaille par étape, je vais voir chaque cas et après c'est à moi de prendre la décision pour mettre la meilleure équipe sur le terrain", conclut le coach.