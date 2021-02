Le Mans FC veut se relancer contre Bastia Borgo

Le Mans FC retrouve Bastia et veut relancer la machine. Battus il y a 10 jours par les Corses du Sporting club bastiais, les footballeurs manceaux accueillent cette fois Bastia Borgo pour le compte de la 21ème journée de National. Les Sangs et or, qui sont à 3 points du podium, espèrent s'imposer pour se relancer et rester dans la course à la montée en ligue 2.

Le retour du capitaine

L'entrainement sous une trombe d'eau n'a en tout cas pas douché les envies des footballeurs manceaux. "Moi ça ne me dérange pas, j'aime jouer sous la pluie !" s'en amuse Pierre Lemonnier. Le capitaine sang et or, tout sourire, est de retour de blessure. Après un mois d'absence, il va retrouver sa place en défense et peut être donner un nouveau souffle à l'équipe. "Je vais bien. J'ai beaucoup travaillé avec les préparateurs physiques. Les sensations sont bonnes. Après on verra en match...".

Même si la défaite lors du dernier match contre le Sporting club de Bastia a mis un petit coup au moral des sang et or, qui se retrouvent à nouveau distancés à 3 points du podium, l'état d'esprit est encourageant selon le défenseur manceau. "On sent depuis quelque temps que chaque joueur est prêt à s'arracher pour l'autre et ça c'est déterminant. C'est ce qui peut faire la différence".

Toujours dans la course à la montée en ligue 2

Ce nouvel état d'esprit, avec un groupe plus solidaire dans les périodes difficiles, pourrait être primordiale pour bien gérer le dernier tiers du championnat. "On n'est pas loin" rappelle le coach Didier Ollé-Nicolle. "Quevilly a fait un petit trou mais une ou deux défaites et tout est à refaire. On est qu'à 3 points. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 5 ou 6 équipes qui peuvent encore accrocher les deuxième et troisième places".

Mais pour accrocher le podium, il faut bien gérer les matchs à domicile. Le Mans FC en joue deux de suite. Faire le plein de points est une nécessité pour l'entraineur manceau. Il faut aussi que l'équipe mancelle se montre enfin plus efficace en attaque.

Des difficultés récurrentes en attaque

Avec seulement 22 buts inscrits cette saison, quasiment moitié moins que le Sporting club bastiais, Le Mans FC pointe à la 9ème place dans ce domaine. "Il faut qu'on soit meilleurs dans les 30 derniers mètres" reconnait Pierre Lemonnier. Mais avec leur nouvelle recrue, l'attaquant Jean Philippe Krasso, les sang et or espèrent enfin franchir un palier et entamer contre Bastia une série de succès.

Le groupe : Gardiens : Aymes, Patron. Défense : Veigneau, Youssouf, Costa, Choplin, Lemonnier. Mileu de terrain : Coulibaly, Bernauer, Avounou. Attaque : Gimbert, Tomi, Brahimi, Bègue, Krasso, Aïko, Donisa.

Le Mans FC - Bastia Borgo, vendredi 19 février 2021. Coup d'envoi à 18h au MMArena. Match à huis clos.